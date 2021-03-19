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Алтайский край

Катунь24: Game Over: барнаулец взял в аренду игровую приставку и сдал ее в ломбард

Мар 19, 2021
ГОРНЯК22 20.03.2021

Game Over: барнаулец взял в аренду игровую приставку и сдал ее в ломбард18 марта 2021, 12:01

Возбуждено уголовное дело.

Фото: pixabay.com

В полицию обратился 22-летний барнаулец, который рассказал, что в начале февраля разместил на сайте бесплатных объявлений сообщение о сдаче имущества в аренду. На объявление откликнулся неизвестный мужчина. При встрече они договорились об оплате и сроке возврата приставки, но в обозначенное время приставку парню никто так и не вернул.

Потерпевший решил вернуть устройство самостоятельно, но недобросовестный арендатор не торопился возвращать его. Молодой человек обратился за помощью в полицию.

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый за кражу 34-летний барнаулец. Похищенную игровую приставку мужчина сдал в ломбард, а вырученные деньги потратил.

Возбуждено уголовное дело «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину», сообщили в ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Катунь24

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