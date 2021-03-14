Катунь24: Губернатор Виктор Томенко принял участие в работе форума лучших муниципальных практик городов и районов Алтайского края

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Губернатор Виктор Томенко принял участие в работе форума лучших муниципальных практик городов и районов Алтайского края13 марта 2021, 15:18

12 марта глава региона выступил перед участниками форума «Вместе мы сила!», где представлены лучшие муниципальные практики городских округов и муниципальных районов Алтайского края. Форум, организованный Ассоциацией «Совет муниципальных образований Алтайского края», проходил в течение двух дней, 11 и 12 марта, с участием глав и представителей администраций всех муниципальных образований региона.

Фото: altairegion22.ru

Рассмотрены наиболее эффективные практики в различных областях муниципального управления, в том числе примеры развития муниципального частного партнерства, опыт реализации социальных проектов в сельских поселениях, привлечение населения и бизнес-сообщества к благоустройству общественных пространств и развитию социальной инфраструктуры, роль туризма в повышении конкурентоспособности муниципальных образований, особенности заключения и реализации концессионных соглашений в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Виктор Томенко подчеркнул роль органов местной власти в решении важнейших проблем на местах. По словам Губернатора, Правительство Алтайского края чутко относится к сложностям, которые возникают на местах, учитывая индивидуальные особенности каждой территории.

Глава региона отметил, что органы местного самоуправления принимали активное участие в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, и в настоящее время работают по преодолению последствий пандемии.

«2020 год был непростой, подверг серьезным испытаниям многие наши сферы, в первую очередь систему здравоохранения и сферы управления социальными отраслями. И для экономики этот год не прошел бесследно. Потребовалась серьезная координация деятельности самых разных структур управления во всей системе федеральных и краевых органов власти, и конечно руководителей в городах и районах. Избежать значительно более тяжёлых последствий позволила в том числе и ваша ответственная и продуктивная работа в 2020 году», — подчеркнул Виктор Томенко.

В 2020 году органы власти всех уровней начали выполнять значимые решения, озвученные Президентом России в Послании Федеральному Собранию. К числу важнейших новшеств 2020 года относится начало выплат на детей от 3 до 7 лет, обеспечение бесплатным питанием школьников младших классов, выплаты педагогам за классное руководство.

В конечном итоге масштабная федеральная поддержка позволила обеспечить существенный рост расходов консолидированного бюджета Алтайского края.

«В течение года было принято большое количество федеральных решений, связанных с поддержкой края и для решения поставленных Президентом задач, и для борьбы с распространением коронавируса и для укрепления системы здравоохранения в целом, а также инфраструктурных инициатив со стороны обновленного состава федерального правительства. В конечном итоге мы получили дополнительно порядка 23 миллиардов рублей федеральных средств. Таким образом расходы консолидированного бюджета Алтайского края составили 148 миллиардов рублей. В 2019 году объем расходов бюджета составил 119 миллиардов, в 2018 году было 102 миллиарда. По сути, за три года мы в полтора раза увеличили нашу финансовую базу, с помощью которой мы решаем задачи текущего дня. А задач много, и в том числе указы Президента 2012 года, связанные с регулированием уровня заработной платы бюджетников, и многие другие задачи», — отметил глава региона.

Катунь24