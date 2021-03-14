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Катунь24: Гастрономический фестиваль: где в субботу в Барнауле пройдут продовольственные ярмарки?

Мар 14, 2021
ГОРНЯК22 15.03.2021

Гастрономический фестиваль: где в субботу в Барнауле пройдут продовольственные ярмарки?13 марта 2021, 09:00

13 марта площадки ярмарки будут открыты в пригородных районах города.

Фото: pixabay.com/

На городских площадках алтайские производители представят большой ассортимент продуктов питания: рыбопродукты, колбасные изделия, мясо и мясные полуфабрикаты, кондитерские изделия, муку, масло, сахар и др.

Официальный сайт города Барнаула напоминает, что ярмарка пройдет в соответствии с мерами безопасности в период пандемии коронавируса, а всех покупателей просят соблюдать масочный режим.

Ярмарка пройдет с 10 до 14 часов по следующим адресам:

Индустриальный район: ул. Балтийская, 116; м/р Новосиликатный – ул. Новосибирская, 16в;

Ленинский район: п. Научный Городок;

Октябрьский район: проспект Ленина, 152;

Центральный район: с. Лебяжье – ул. Центральная, 65а; м/р Затон – ул. Водников, 11. 

Катунь24

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