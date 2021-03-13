Катунь24: Градус крепчает: в выходные дни в Алтайский край вернутся зимние морозы

Градус крепчает: в выходные дни в Алтайский край вернутся зимние морозы12 марта 2021, 16:28

Алтайский гидрометцентр сообщает о резком похолодании.

Фото: pixabay.com

Морозы до -30 градусов придут на смену весенней оттепели.

Первая волна похолодания начнется уже завтра, 13 марта 2021 года, – ночью в Алтайском крае ожидается -13…-18 градусов, по северо-западу -20…-25 градусов. Кроме того, в отдельных районах ожидается снег и метели, а на дорогах – сильная гололедица. Ветер северо-западный, 2-7 м/c, местами порывы до 13 м/c. Днем в регионе ожидается температура -12…-17 градусов, в предгорьях до -7 градусов.

В Барнауле ночью 13 марта ожидается -16…-18 градусов, преимущественно без осадков, на дорогах сильная гололедица. Днем – -12…-14 градусов.

14 марта 2021 года, в воскресенье, ночь будет еще морознее: -25…-30 градусов. По востоку края местами пройдет снег, местами изморозь, туман, на дорогах также сохранится гололедица. Днем потеплеет до -9…-14 градусов.

В Барнаул также придут ночные морозы: -25…-27 градусов, сохранится сильная гололедица, преимущественно без осадков. Днем столбики термометров опустятся до -11…-13 градусов.

Катунь24