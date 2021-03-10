Катунь24: Глава Третьяковского района Николай Каверин уходит в отставку

Глава Третьяковского района Николай Каверин уходит в отставку09 марта 2021, 15:41

Пост руководитель покидает по собственному желанию. Об этом сообщает «Политсибру», ссылаясь на источник в районной администрации.

Фото: сайт Третьяковского района

Первый заместитель главы администрации Третьяковского района Александр Жданов отметил, что уход Николая Каверина связан с его состоянием здоровья. Также замглавы пояснил, что в отставку руководитель уйдет после сессии районного Совета депутатов.

Николаю Каверину 62 года. Должность главы района он занимал с 2017 года.

За последнее время свои посты покинули несколько руководителей районов Алтайского края. В феврале в отставку ушел глава Бийского района Владимир Трухин, в марте пост оставил глава Солонешенского района Виктор Горбачев.



Катунь24