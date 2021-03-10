Катунь24: Грузовик превратил легковушку в груду металлолома на алтайской трассе

Грузовик превратил легковушку в груду металлолома на алтайской трассе09 марта 2021, 13:18

Жёсткое ДТП произошло сегодня, 9 марта, на въезде в Бийск со стороны Республики Алтай.

Фото: instagram.com/biysk.22

Легковой автомобиль столкнулся с грузовиком. Машина восстановлению не подлежит. Фотографиями с места происшествия поделился Instagram-аккаунт biysk.22.

Как рассказали в пресс-службе Центрального военного округа, за рулём автомобиля находился военнослужащий контрактной службы одной из воинских частей региона. Командование гарнизона совместно с правоохранительными органами проводит проверку по факту дорожно-транспортного происшествия.

По предварительным данным водитель грузового автомобиля нарушил правила дорожного движения и допустил столкновение с легковым автомобилем военнослужащего, управлявшего транспортным средством во внеслужебное время.

Пострадавшие в результате ДТП доставлены в лечебные учреждения, где им оказана необходимая медицинская помощь. Выясняются все обстоятельства происшествия.

Катунь24