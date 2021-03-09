Катунь24: Губернатор Виктор Томенко и председатель АКЗС Александр Романенко поздравили женщин Алтайского края с праздником

Губернатор Виктор Томенко и председатель АКЗС Александр Романенко поздравили женщин Алтайского края с праздником08 марта 2021, 09:30

В честь Международного женского дня, который отмечается 8 марта, губернатор Алтайского края Виктор Томенко и председатель Алтайского краевого Законодательного Собрания Александр Романенко поздравили женщин региона с праздником.

«Дорогие жительницы Алтайского края!

Сердечно поздравляем вас с Международным женским днем!

Восьмое марта — это самый любимый весенний праздник в нашей стране. Он является символом женственности, нежности и тепла. Этот день дарит мужчинам возможность выразить любимым и родным женщинам свою искреннюю признательность за поддержку, внимание и заботу.

Природа не поскупилась, наделив вас очарованием и красотой, мудростью и добротой, терпением и оптимизмом. Вы созидаете, вдохновляете, дарите новую жизнь. Своим талантом, трудом и настойчивостью женщины России добиваются успехов во всех сферах жизни, вносят неоценимый вклад в развитие нашей страны и родного края.

Дорогие женщины! Будьте здоровы, любимы и счастливы! Мира и благополучия вам и вашим близким!»