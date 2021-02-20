Катунь24: Губернатор Алтайского края Виктор Томенко провел рабочую встречу с руководителем Сибирского управления Ростехнадзора Александром Мироненко

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко провел рабочую встречу с руководителем Сибирского управления Ростехнадзора Александром Мироненко19 февраля 2021, 15:42

Сегодня, 19 февраля, Виктор Томенко и Александр Мироненко обсудили вопросы взаимодействия правительства Алтайского края с Сибирским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Фото: altairegion22.ru

В частности, были рассмотрены задачи по подготовке Алтайского края к паводкоопасному периоду, в том числе проведение необходимых работ по бесхозяйным гидротехническим сооружениям. В 2020 году Министерством природы Алтайского края разработаны и согласованы с Сибирским управлением Ростехнадзора планы совместных мероприятий по обеспечению безопасности ГТС, собственник которых неизвестен. В 2021 году до начала паводкоопасного периода межведомственной рабочей группой будет проведено обследование 71 ГТС, большинство из которых бесхозяйные или собственник которых неизвестен. Главной задачей данной работы является оценка рисков эксплуатации таких гидротехнических сооружений и разработка мер по обеспечению их безопасности.

Губернатор Алтайского края и руководитель Сибирского управления Гостехнадзора также обсудили текущую ситуацию, связанную с прохождением осенне-зимнего периода в регионе. Всего в Алтайском крае к началу отопительного периода подготовлено 8 ТЭЦ, порядка 18 тысяч подстанций, более 70 тысяч километров воздушных и кабельных линий всех классов напряжения, 1797 котельных малой энергетики, более 3 тысяч километров тепловых и 14 тысяч км водопроводных сетей (в 2-трубном измерении).

По итогам проверок готовности муниципальных образований к отопительному периоду 2020-2021 годов паспорта и акты готовности получили 132 муниципальных образования края из 138, подлежащих проверке, показатель готовности впервые достиг 96 %. Уровень подготовки муниципальных образований к осенне-зимнему периоду в Алтайском крае превысил средний показатель по Сибирскому федеральному округу (84 %).

В Алтайском крае обеспечивается своевременное приобретение и поставка твердого топлива для теплоснабжения социально значимых объектов. На текущую дату обеспечен суммарный нормативный запас твердого топлива на объектах малой теплоэнергетики – 130,9 тысячи тонн (100,1 % нормативного 45-суточного запаса). На ТЭЦ Алтайского края сформирован запас 512,8 тысячи тонн угля (в 2,5 раза выше установленных нормативов).

В целях бесперебойного прохождения осенне-зимнего периода сформирован резервный запас твердого топлива в объеме 77 тысяч тонн, который размещается на 14 угольных площадках края. Для оперативной ликвидации возможных технологических нарушений в территориальных сетевых компаниях сформирован аварийный запас необходимого оборудования и материалов, обеспечена готовность к работе 43 дизель-генераторных установок.

В рабочей встрече также приняли участие заместители председателя правительства края Александр Лукьянов, Александр Климин и заместитель руководителя Сибирского управления Ростехнадзора Сергей Иванов.

Катунь24