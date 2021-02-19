Катунь24: Губернатор Алтайского края и Министр спорта России обсудили текущие задачи подготовки ко второму этапу Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ • 19.02.2021 • ГОРНЯК22

Губернатор Алтайского края и Министр спорта России обсудили текущие задачи подготовки ко второму этапу Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ18 февраля 2021, 21:50

Встреча Олега Матыцина и Виктора Томенко состоялась сегодня, 18 февраля, в Министерстве спорта Российской Федерации.

Как отметил глава федерального ведомства, второй этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ, который пройдет 20-23 мая в Барнауле, является очень значимым мероприятием как для Российской Федерации, так и для Алтайского края. По словам Олега Матыцина, подготовка к проведению этапа Кубка мира ведется в очень непростой период времени, когда преодолеваются трудности, связанные с пандемией. Поэтому необходимо максимально интегрировать возможности федеральных и региональных органов власти и сделать совместную работу взаимодополняющей.

«Спорт является объединяющим фактором. Россия всегда демонстрировала готовность принимать у себя самые крупные международные соревнования. В Алтайском крае столь масштабные соревнования пройдут впервые, это хороший повод для всей команды Алтайского края, для Министерства спорта и всех ведомств интегрировать работу с Международной федерацией каноэ (ICF) и со Всероссийской федерацией гребли на байдарках и каноэ. Я уверен, что на сегодняшнем этапе задачи решаются успешно, профессионально. Те проблемы, которые возникают, являются традиционными. Они связаны с логистикой, с выполнением регламентов по ковиду, с обеспечением инвентарем, это и визовый режим – они все находятся под контролем, в зоне внимания руководителя организационного комитета Виктора Петровича Томенко. Со стороны Министерства оказывается все необходимое содействие в решении оргвопросов. Поэтому надеюсь, что мы будем свидетелями хорошего праздника и Алтайский край подарит большую радость и гостям из-за рубежа и конечно всем российским любителям гребли на байдарках и каноэ», — отметил Олег Матыцин по итогам рабочей встречи.

Губернатор Алтайского края, в свою очередь, отметил, что на базе Барнаульского гребного канала создают комфортные условия для спортсменов и всех поклонников этого вида спорта. Опыт проведения неофициальных международных соревнований по гребле на байдарках и каноэ Алтайский край уже имеет: в 2018 году в Барнауле на достаточно высоком уровне прошел «Кубок чемпионов».

«Мы рады новой возможности, которая предоставлена Алтайскому краю, городу Барнаулу. Есть замечательные спортивные объекты, их качество на неофициальном уровне опробовано ведущими спортсменами мира, и признано очень интересным. В этой связи мы стремимся создать условия для всех, кто к нам приедет на этап Кубка мира: для участников, организаторов, судей и, конечно же, наших болельщиков, чтобы все они получили удовольствие от посещения Алтайского края. Нам хотелось бы, чтобы соревнования получились действительно интересными, их результаты в том числе будут учтены при формировании составов команд для участия в Олимпиаде в Токио», — сообщил Виктор Томенко.

Также отмечалось, что, после проведения международных соревнований жителям Алтайского края будет предоставлена возможность использования инфраструктуры Барнаульского гребного канала для прогулок и занятий спортом.

Катунь24