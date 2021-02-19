Катунь24: ГИБДД проведёт рейд по автомобилям такси в Барнауле • 19.02.2021 • ГОРНЯК22

ГИБДД проведёт рейд по автомобилям такси в Барнауле18 февраля 2021, 17:29

Ввиду участившихся случаев травмирования и гибели людей на дорогах города, Госавтоинспекция Барнаула 19 февраля проведёт профилактическое мероприятие «Такси».

Как рассказали в городской Госавтоинспекции, в период с 1 по 9 февраля 2021 года на территории Алтайского края зарегистрировано 45 дорожно-транспортных происшествий, в которых 5 человек погибли и 59 получили травмы. Также зарегистрировано 4 ДТП с участием легкового такси, 2 человека погибли и 6 получили ранения.

В связи с этим 19 февраля 2021 года в Барнауле сотрудники ГИБДД проведут профилактическое мероприятие «Такси», направленное на предупреждение и пресечение нарушений действующего законодательства при перевозке пассажиров и багажа легковыми такси, а также грубых нарушений правил дорожного движения. Кроме того, мероприятие направлено и на предотвращение деятельности нелегальных такси.

Инспекторы проверят наличие у водителей такси путевых листов с отметкой о предрейсовом медицинском осмотре, а также о прохождении технического осмотра автомобиля, специального разрешения, дающего право на осуществление подобной деятельности, а также специальной цветографической схемы на автомобиле и опознавательного фонаря легкового такси. Особое внимание уделяется наличию в салоне автомобиля детских удерживающих устройств и их использованию при перевозках несовершеннолетних пассажиров.

Катунь24