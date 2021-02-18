Катунь24: Губернатор Виктор Томенко провел рабочее совещание по вопросу, связанному с арендой леса в Тальменском районе предприятием «Алтай-Форест» для заготовки древесины • 19.02.2021 • ГОРНЯК22

ГОРНЯК22

Алтайский край

Катунь24: Губернатор Виктор Томенко провел рабочее совещание по вопросу, связанному с арендой леса в Тальменском районе предприятием «Алтай-Форест» для заготовки древесины

Фев 18, 2021
ГОРНЯК22 19.02.2021

Губернатор Виктор Томенко провел рабочее совещание по вопросу, связанному с арендой леса в Тальменском районе предприятием «Алтай-Форест» для заготовки древесины17 февраля 2021, 16:25

В обсуждении приняли участие заместитель председателя правительства края Александр Лукьянов, заместитель министра природных ресурсов и экологии Лариса Казанцева, глава Тальменского района Сергей Самсоненко.

Фото: altairegion22.ru

В период  2018–2020 годов государственными лесными инспекторами Министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края выявлено более 50 различных нарушений условий договора аренды, что может стать основанием для его расторжения. Данный вопрос поставлен на контроль прокуратурой края.

По результатам обсуждения Виктор Томенко поручил Министерству природных ресурсов и экологии всесторонне изучить ситуацию, провести анализ характера и объёма допущенных и устраненных нарушений, причин и обстоятельств, способствовавших их осуществлению, учесть экономическую и социальную значимость предприятия для Тальменского района, рассмотреть последствия в части выполнения  мероприятий по охране, защите, воспроизводству леса в случае расторжения договора аренды. Дальнейшие решения по этому вопросу будут приниматься только после этого.

Катунь24

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