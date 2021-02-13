Катунь24: Гадания на любовь в День всех влюбленных • 13.02.2021 • ГОРНЯК22

Гадания на любовь в День всех влюбленных12 февраля 2021, 16:21

Гадания в День святого Валентина, 14 февраля, которые так распространены по всему западному миру, постепенно набирают все большую популярность и у нас.

Ничто так не подходит для любовных гаданий, как День всех влюбленных, когда атмосфера наполнена любовью, романтикой и страстью. Мощная энергетика этого праздника делает любовные гадания в этот день весьма точными, а сам процесс волнующим и захватывающим.

Фото: pixabay.com

Самый романтичный праздник в году – это День святого Валентина, или День всех влюбленных. Если накануне праздника вы еще не нашли свою вторую половинку, то это не значит, что вам не стоит его праздновать. Если вы пока одиноки, то День всех влюбленных – это отличный повод провести гадание.

Гадание во сне

Считается, что сон с 13 на 14 февраля может помочь девушкам и парням увидеть во сне свою любовь. Для этого в ночь с 13 на 14 февраля нужно съесть вкрутую сваренное куриное яйцо, положить под подушку крест-накрест 2 лавровых листа, смоченных водой, предварительно настоявшейся на лепестках роз, затем со спокойной душой лечь спать. Кто придет во сне, тот и будет суженым(ой).

Гадание по фото

Кладете на стол фото возлюбленного, над ним на нитке удерживаете кольцо. Рука должна стоять ровно и без дрожи, чтобы не провоцировать движения нити – кольцо должно двигаться самостоятельно. Если оно будет вращаться по кругу, жди своей свадьбы, а если оно станет просто раскачиваться, вашему союзу не бывать, если останется неподвижно, свадьба будет возможна, но не в текущем году.

Женские гадания на 14 февраля

Загадайте имена нескольких парней, с которыми были бы не против связать собственную судьбу.

Возьмите спелое яблоко за стебель, раскрутите его, повторяя эти имена, – имя суженого будет произнесено, когда стебель оторвется.

На листках бумаги пишется много мужских имен, они перемешиваются и кладутся ворохом под подушку перед сном в ночь с 13 на 14 февраля. Проснувшись, вытаскиваете первый попавшийся листок, написанное на нем имя будет принадлежать вашему суженому.

Это гадание выполняется ранним утром 14 февраля. Проснитесь до рассвета, встаньте у окна и смотрите, кто из мужчин пройдет первым. Увидев его, выйдите на улицу и спросите у этого прохожего имя, это и будет имя вашего будущего избранника. К тому же внешность и манеры поведения случайного прохожего будут чем-то схожи с будущим женихом. Правда, в применении этого старинного гадания в наши дни существует немалый риск – многие представители сильного пола в такие часы, увы, пьяны. Поэтому лишний раз подумайте перед тем, как применять именно это гадание.

Непосредственно в День святого Валентина берете листок бумаги, но обязательно в клетку. На нем карандашом или ручкой любого цвета небрежно рисуете сердце. Обязательное условие: правши должны рисовать левой рукой, левши – правой. Затем внутренность рисунка заштриховываете только по целым клеткам, которые компонуются по четырем расположенным вблизи – они вычеркиваются. Количество оставшихся целых клеток будет учитываться при магическом анализе чувств избранника.

Гадания по запискам

Подойти к водоему – реке, пруду, озеру или бассейну – и бросить в него несколько свернутых в трубочку записок с мужскими именами. Та записка, которая всплывет первой, и будет содержать имя суженого.

В Британии в День святого Валентина неженатые мужчины собираются за столом и бросают записки с именами знакомых девушек в кувшин. Затем по очереди вынимают записки из кувшина, выбирая объект для ухаживания. Начавшиеся в шутку отношения зачастую заканчиваются самой настоящей свадьбой.

Гадание на фасоли

Возьмите непрозрачную чашу и положите в нее шесть белых и одну красную фасоль. Чашу накройте сверху платком и, не подглядывая, три раза подряд доставайте фасолины, каждый раз возвращая их обратно. Если вы два или даже три раза вытащите красную фасолину, значит, мужчина испытывает к вам сильные чувства, если один раз, вы ему симпатичны, если все три раза вам попадутся белые фасолины, он мечтает о другой.

Гадание на своего суженого

Во многих странах широко распространено гадание в День святого Валентина по первому встречному. Суть гадания в том, что девушка, выйдя в этот день на улицу, должна внимательно посмотреть на первого встречного мужчину. Ее суженый будет похож на этого человека. Многие девушки опасаются встретить старого и некрасивого мужчину, поэтому, выходя из дома, произносят специальный заговор:

«Святой Валентин!

Грядущее мне подскажи,

Моего суженого покажи.

Пусть он будет светел и ясен,

Словно месяц, чист и прекрасен.

Пусть не будет он некрасив,

Пусть не будет стар и плешив.

Явление суженого ожидаю,

Свою судьбу тебе доверяю».

Обряд, чтобы увидеть своего суженого во сне

Также существует гадание в День святого Валентина, помогающее увидеть своего суженого во сне. Для этого нужно сделать настойку на розовых лепестках и смочить в ней два одинаковых по форме и размеру лавровых листка. В ночь накануне праздника положите эти лавровые листики себе под подушку крест-накрест.

Ложась спать, произнесите такие слова:

«На святого Валентина полагаюсь,

Во всем ему доверяюсь.

Он мне судьбу предскажет

Добра молодца покажет».

По материалам сайта boooh.ru

Катунь24