Катунь24: ГИБДД разыскивает в Барнауле очевидцев ДТП, в которых пострадали пешеходы • 12.02.2021 • ГОРНЯК22

ГИБДД разыскивает в Барнауле очевидцев ДТП, в которых пострадали пешеходы11 февраля 2021, 14:05

Госавтоинспекция Барнаула разыскивает очевидцев дорожно-транспортных происшествий.

17 декабря 2020 года около 14:00 в Барнауле на ул. Челюскинцев в районе дома № 75 на парковке «Магнита» произошло ДТП — неизвестный сбил пешехода-женщину, 1937 года рождения, и покинул место происшествия.

30 декабря 2020 года около 11:50 в Барнауле на ул. Попова в районе дома № 102а на нерегулируемом пешеходном переходе неустановленный автомобиль совершил наезд на пешехода-женщину, 1975 года рождения, и скрылся с места происшествия.

10 января 2021 года около 17:00 в Барнауле на ул. Смирнова в районе дома № 76 неизвестный автомобиль сбил девушек, 2006 и 2004 года рождения, и покинул место происшествия.

За данное правонарушение ГИБДД Барнаула разыскивается водитель-мужчина плотного телосложения, на вид около 50 лет, который управлял автомобилем иностранного производства, в кузове темного цвета, с надписью на борту Uber.

25 декабря 2020 года около 11:00 в Барнауле на ул. Георгиева в районе дома № 14 на нерегулируемом пешеходном переходе неустановленный автомобиль совершил наезд на женщину, 1945 года рождения, а затем покинул место происшествия.

За данное правонарушение ГИБДД города Барнаула разыскивается водитель автомобиля «Хендай», предположительно модели «Солярис», серо-голубого цвета, с надписью на борту Uber.

8 февраля 2021 года в 10:30 в Барнауле на ул. Г. Исакова в районе дома № 251 произошло ДТП — наезд на стоящий автомобиль Nissan Tiida неустановленным автомобилем под управлением неустановленного водителя, который покинул место происшествия.

5 февраля 2021 года в 15:30 в Барнауле на пр. Ленина в районе дома № 102в произошёл наезд на стоящий автомобиль Mitsubishi Lancer неустановленным автомобилем под управлением неустановленного водителя, который покинул место происшествия.

29 января 2021 года в 18:00 в Барнауле на ул. С.-Батора в районе дома № 1 произошло дорожно-транспортное происшествие — наезд на стоящее транспортное средство Toyota Allion неустановленным автомобилем под управлением неустановленного водителя, который покинул место происшествия.

Граждан, располагающих какой-либо информацией по данным происшествиям, просьба сообщить по тел. ГИБДД: 393-605, 393-554, 391-090 либо обратиться по адресу: г. Барнаул, ул. 10-я Западная, 5, кабинет № 106.

Информация предоставлена отделением пропаганды БДД ОГИБДД УМВД России по г. Барнаулу.

Катунь24