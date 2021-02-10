Катунь24: ГИБДД обратилась к жителям Алтайского края из-за непогоды • 11.02.2021 • ГОРНЯК22

ГИБДД обратилась к жителям Алтайского края из-за непогоды09 февраля 2021, 10:01

В связи с прогнозируемыми неблагоприятными метеорологическими условиями (осадки в виде мокрого снега, по югу с дождем, метели, на дорогах сильная гололедица, усиление ветра до 17-22 м/с, местами порывы до 25-27 м/с, снежные заносы, похолодание) Госавтоинспекция настоятельно рекомендует не рисковать своей жизнью и здоровьем и по возможности воздержаться от дальних поездок.

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ГИБДД рекомендует выбирать скорость не только исходя из существующих ограничений скоростного режима на данном участке, а руководствоваться прежде всего погодными и дорожными условиями, состоянием проезжей части, чтобы при возникновении опасности можно было принять необходимые меры вплоть до остановки транспортного средства. Для исключения случаев наезда на пешеходов следует снижать скорость движения автотранспорта вблизи пешеходных переходов, образовательных учреждений и остановок общественного транспорта.

В случае возникновения чрезвычайной дорожной ситуации вы можете обратиться по телефонам:

8 (3852) 507-512 КГКУ «Алтайавтодор»;

8 (3852) 631-459 ФКУ Упрдор «Алтай»;

8 (3852) 202-610 Дежурный Центра управления кризисными ситуациями МЧС Алтайского края;

8 (3852) 246-787 КГБУЗ «Краевой центр медицины и катастроф» Алтайского края;

8 (3852) 393-586 Дежурный УГИБДД ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Также сообщить о происшествии на дороге вы можете по единым телефонам экстренных служб: 112, 101, 102 и 103.

Катунь24