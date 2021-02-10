Катунь24: Глава Барнаула провёл совещание по вопросу очистки кровель городских зданий от снега и льда • 11.02.2021 • ГОРНЯК22

Глава Барнаула провёл совещание по вопросу очистки кровель городских зданий от снега и льда09 февраля 2021, 09:30

В нем приняли участие заместители главы администрации города, главы районных администраций, руководители профильных комитетов, а также управления по делам ГОЧС города.

Фото: Администрация Барнаула

По словам Вячеслава Франка, вопрос состояния кровель и их своевременной очистки должен находиться на постоянном контроле. Ежедневно поступает информация о сходе снега с крыш жилых домов и административных зданий, по данным управления города по ГОЧС, в результате повреждено 13 автомобилей, два газопровода, отмечают на официальном сайте администрации Барнаула. Серьезных травм среди жителей удалось избежать.

«Ещё раз хочу заострить внимание всех присутствующих: этот вопрос сегодня должен находиться в приоритете у всех коммунальных служб», – подчеркнул глава города.

Вячеслав Франк поручил:

Комитету по образованию города особое внимание уделить состоянию кровель образовательных учреждений, а также прилегающих территорий.

Заместителю главы администрации города по экономической политике Марии Кулагиной и районным администрациям провести работу с торговыми предприятиями.

Комитету по ЖКХ ещё раз направить телефонограммы управляющим компаниям о необходимости своевременной очистки кровель многоквартирных жилых домов.

Главам районов жестко контролировать сформированные графики очистки крыш.

Комитету по ЖКХ и управлению по ГОЧС проработать вопрос восстановления повреждённой кровли на многоквартирном доме по адресу: Тимуровская, 19.

Катунь24