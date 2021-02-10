Катунь24: Губернатор Виктор Томенко и председатель АКЗС Александр Романенко поздравили жителей Алтайского края с Днем российской науки • 11.02.2021 • ГОРНЯК22

ГОРНЯК22

Алтайский край

Катунь24: Губернатор Виктор Томенко и председатель АКЗС Александр Романенко поздравили жителей Алтайского края с Днем российской науки

Фев 10, 2021
ГОРНЯК22 11.02.2021

Губернатор Виктор Томенко и председатель АКЗС Александр Романенко поздравили жителей Алтайского края с Днем российской науки08 февраля 2021, 12:05

В адрес жителей края сегодня, 8 февраля, направлено следующее поздравление:

Фото: altairegion22.ru

«Дорогие друзья!

Поздравляем вас с Днем российской науки!

В современном мире значимость труда ученых для развития экономики и других сфер жизнедеятельности постоянно возрастает. Неслучайно 2021 год в Российской Федерации объявлен президентом страны Годом науки и технологий.

Алтайский край может гордиться тем, что вносит свой вклад в развитие современной науки. В регионе ведут активную работу исследовательские организации, университеты, конструкторские отделы промышленных предприятий, учреждения Сибирского отделения Российской академии наук. В прошлом году правительство Алтайского края и Российский союз ректоров подписали Меморандум о взаимодействии по созданию научно-образовательного консорциума «Вернадский – Алтай». Закрепленные договоренности откроют перед вузами Алтайского края новые перспективы развития научного потенциала в области химии, биологии, социологии, математики, информационных технологий и астрофизики. Проекты наших исследователей сегодня получают существенную поддержку в рамках национального проекта «Наука». Наиболее значимые отмечены грантами и краевыми премиями.

Уверены, что дальнейшее содействие научной, образовательной, инновационной деятельности, целеустремленность и энтузиазм наших ученых позволят фундаментальной и прикладной науке Алтайского края выйти на новый уровень развития!

Желаем работникам научной сферы крепкого здоровья, благополучия, новых открытий, успехов и достижений!»

Катунь24

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