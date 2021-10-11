Катунь24: Губернатор Алтайского края и председатель АКЗС поздравили жителей региона с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности

Этот праздник в нашей стране отмечают 10 октября.

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Поздравление в адрес работников и ветеранов сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности направили губернатор Алтайского края Виктор Томенко и председатель Алтайского краевого Законодательного Собрания Александр Романенко.

«Агропромышленный сектор — одна из основ экономики Алтайского края. Животноводство, растениеводство и переработка обеспечивают занятость тысячам жителей нашего региона. Алтайский край — лидер в России по площади пашни, производству муки, крупы, в том числе гречневой, зерновых хлопьев, сыра и сливочного масла. Продукция алтайских производителей успешно осваивает глобальные рынки, она востребована и любима в российских регионах и за рубежом. Ежегодно регион наращивает экспорт продовольственных товаров, и в этом году эта тенденция сохраняется.

Несмотря на сложные погодные условия, аграрии региона показывают стабильно высокие результаты. Уже собрано около 5 миллионов тонн зерна, почти 1 миллион тонн сахарной свеклы, полностью сформирован фонд кормов. При этом эффективную работу помогает организовать техническое перевооружение предприятий АПК: на эти цели за три квартала в крае направлено порядка 12 миллиардов рублей.

Спасибо вам, работники и ветераны аграрного производства, за высокий профессионализм, ежедневный нелегкий труд, за любовь к родной земле и готовность осваивать и внедрять самые передовые технологии и научные разработки!

Желаем вам крепкого здоровья, семейного благополучия и всегда богатого урожая!» — говорится в поздравлении, опубликованном на сайте правительства края.