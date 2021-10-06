Катунь24: ГИБДД обратилась к барнаульским водителям в связи с ухудшением погоды

Госавтоинспекция призывает автомобилистов быть более внимательными и осторожными, а также строго соблюдать ПДД.

Фото: ГИБДД

С наступлением осеннего периода сокращается продолжительность светового дня, в тёмное время суток значительно ухудшается видимость.

Барнаульская ГИБДД напоминает водителям, что перед поездкой необходимо проверять техническое состояние автомобиля — тормозную систему и систему обогрева стёкол.

«Во время поездки держитесь на безопасной дистанции, соблюдайте скоростной режим, обязательно пристегивайте ремень безопасности и включайте ближний свет фар. Помните главное правило на дороге — водитель должен быть предсказуем и заметен! И самое главное, обращайте внимание на пешеходов. По статистике именно в такую погоду возрастает количество ДТП с их участием», — сообщает ГИБДД Барнаула.

Пешеходов призывают использовать световозвращающие элементы на одежде при передвижении в тёмное время суток, а также пересекать проезжую часть только в установленных местах и, выходя на пешеходный переход, убеждаться в отсутствии близко движущегося транспорта.

Катунь24