Катунь24: Глава Бийского района встретился с родителями, обеспокоенными состоянием сельского детского сада

Встреча с представителями родительского комитета Верх-Катунского детского сада прошла сегодня, 1 октября.

Фото: «ЧП Бийск»

На сегодняшний день проведено инструментальное обследование здания. Заключение специализированной организации свидетельствует об отсутствии аварийности, но предполагает необходимость капитального ремонта.

Администрация района заказала проектно-сметную документацию на капитальный ремонт, она должна быть готова к 25 октября. Дети в сад не ходят — работа детского учреждения приостановлена в связи с проведением ремонтных работ, направленных на сохранение здания. Они начаты 26 сентября и будут окончены 7 октября.

Напомним, ранее родители воспитанников детского села Верх-Катунское Бийского района опубликовали в социальных сетях фотографии разрушающегося садика, куда ходят их дети.

Катунь24