Катунь24: Грызть цветные ластики не стоит: в них обнаружили опасные химические вещества

Итальянская потребительская организация провела исследование стирательных резинок 15 различных брендов, оценив их потребительские свойства и химический состав.

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Как сообщает «Роскачество», по результатам исследования выяснилось, что в отличие от обычных белых ластиков, в цветных могут встречаться нежелательные примеси. В составе некоторых был обнаружен латекс, способный вызвать аллергию, а в ластиках итальянского бренда FISHAWK обнаружено превышение по диэтилгексилфталату — это вещество может негативно влиять на эндокринную систему.

Классические однотонные белые ластики оказались безопасны для детей. Такие изделия не содержат отдушек, красителей, латекса и консервантов.

Учитывая, что некоторые ароматизированные ластики по виду и запаху напоминают фрукты или конфеты, есть риск, что ребёнок может попробовать на вкус стирательную резинку. «Роскачество» не рекомендует покупать такие изделия детям младшего возраста.

Катунь24