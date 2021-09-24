Катунь24: Глава СК России Александр Бастрыкин взял на контроль дело о гибели отравившегося газом ребёнка в Алтайском крае

Мальчик погиб до приезда скорой помощи.

Фото: СК России

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин взял на контроль дело о гибели 10-летнего мальчика, который надышался бытовым газом из баллончика. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Председатель СК России запросил у руководителей следственных управлений вышеуказанных субъектов доклады о ходе расследования уголовных дел, поставив их на контроль в центральном аппарате СК», – уточняют в СК РФ.

Напомним, трагедия произошла 21 сентября 2021 года в одном из сёл Мамонтовского района. Пятеро детей купили баллончик с бытовым газом. При вдыхании его паров 10-летнему мальчику стало плохо, он скончался до прибытия бригады скорой помощи.

Похожий инцидент произошёл накануне, 22 сентября, в Республике Хакасия, где обнаружили тело 13-летнего подростка, погибшего от отравления бытовым газом.

Катунь24