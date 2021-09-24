Катунь24: Гости фестиваля «Шукшинские дни на Алтае» смогут принять участие в съёмках фильма
В Сростках в заключительный день праздника пройдут мероприятия, посвящённые памяти Василия Шукшина.
Фото: pexels.com
2 октября 2021 года, в День памяти Василия Шукшина, в усадьбе главного здания Всероссийского музея-заповедника имени писателя пройдут съёмки фильма «Печки – лавочки. 50 лет спустя…».
В 12:00 прямо на территории музея расположится съёмочная площадка с профессиональной видеокамерой, осветительной аппаратурой и декорациями. Руководитель съемочного процесса – режиссер и оператор фильма Вера Уразова – поделится секретами кинопроизводства. Она расскажет, как правильно выбрать ракурс съёмки, выстроить композицию и схему движения съёмочной камеры.
Кроме того, все желающие смогут поучаствовать в массовке, отмечают в Минкульте.