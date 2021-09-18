Катунь24: Губернатор Виктор Томенко совершил рабочую поездку в Первомайский район

В Фирсово достраивают детский сад, в селе Первомайском завершается реконструкция Дома культуры, а в Повалихе строят новую школу. Об итогах визита главы региона в Первомайский район в материале нашего корреспондента Глеба Полянского.

Фото: Катунь 24 Embedded video for Губернатор Виктор Томенко совершил рабочую поездку в Первомайский район

Первомайский район – пригородный и ощущает на себе влияние краевой столицы. Многие жители ездят отсюда на работу в Барнаул, а кто-то наоборот приезжает на выходные. Жизнь в районе динамичная – здесь строятся современные посёлки. А это тысячи новых жителей, в том числе молодые семьи. Поэтому и потребность в детских садах – вопрос не праздный. В селе Фирсово по нацпроекту «Демография» в этом году достроят детский сад на 280 мест. На эти цели направили больше 276 миллионов рублей.

В селе ждут и новую школу. Пока в Фирсово работает школа девятилетка. Но с ростом населения увеличивается и потребность в новом современном учебном заведении. Виктор Томенко посоветовал местным властям совместно с депутатами АКЗС начинать работу уже сейчас, чтобы в дальнейшем получить краевое финансирование на строительство школы.

Жители района активно участвуют в программе поддержки местных инициатив – её курирует алтайский Минфин. Можно получить от государства средства на реализацию общественно-полезного проекта: например, построить детскую площадку, как сделали в селе Берёзовка. Детвора очень полюбила это место.

В Березовке также построили скейт-парк – теперь это одно из любимых мест катания на самокатах и роликовых коньках у местных детей. В Санниково установили освещение на спортивной площадке. Депутат АКЗС Иван Мордовин считает, что программа поддержки местных инициатив – прекрасный инструмент, чтобы направлять финансирование на строительство объектов, нужных жителям конкретного населённого пункта.

В Повалихе строят новую школу. Но поставщик основного стройматериала – кирпичей – внезапно прекратил поставки. Чтобы сменить конструкционный материал, нужно переделать проектно-сметную документацию и снова провести конкурсные процедуры. Это занимает время, а на фоне общего удорожания стройматериалов, проблема вдвойне, но таков закон. Поэтому сроки строительства сдвинулись. Министр строительства и ЖКХ Иван Гилёв подчеркнул – достроить школу должны до конца 2023 года. Виктор Томенко поручил Минстрою держать ситуацию на контроле.

В селе Первомайское завершают капремонт Дома культуры. По краевой адресной инвестпрограмме на эти цели направили более 13 миллионов рублей. А в селе Зудилово свои актуальные потребности. Улицу Школьная давно не ремонтировали, а ведь по ней проходит школьный маршрут. Но решение нашли. Выделили больше 15 миллионов рублей и уже к октябрю дорогу отремонтируют.

В этом году завершится и капремонт Зудиловской средней школы. Более 19 миллионов рублей направили на новую кровлю, полную замену оконных блоков и оборудование кабинетов. Теперь в школе будет тепло и комфортно. Виктор Томенко отметил, что в общении с жителями лучше проявляются проблемы сёл региона. Этого не увидишь из окон правительственных кабинетов. Но именно открытый диалог позволяет краевым властям принимать точечные своевременные решения.

Первомайский район – один из многих в Алтайском крае. Здесь живут тысячи людей со своими проблемами и радостями. Как и другие территории, район порой требует пристального внимания региональных властей, чтобы эффективно решать масштабные задачи развития. А инициативы жителей – хорошее подспорье в этой работе, ведь национальные проекты и другие государственные программы призваны сделать жизнь людей комфортнее, а села и города нашей большой страны – более уютными.

Катунь24