Катунь24: Гражданин Таджикистана зарезал брата своей невесты во время застолья в Барнауле
Трагический инцидент произошёл 11 сентября 2021 года.
Фото: Следственный комитет
Как рассказали в Следственном комитете, 38-летний уроженец Республики Таджикистан вместе со своей сожительницей подал заявление о вступлении в брак. Мужчина повёл будущую жену к своим родственникам, чтобы отметить данное событие.
В ходе застолья между ним и его шурином произошёл конфликт, в результате чего последний погиб от ножевого ранения грудной клетки.
Обвиняемый находится под стражей. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (Убийство).