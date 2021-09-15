Катунь24: Гражданин Таджикистана зарезал брата своей невесты во время застолья в Барнауле

Трагический инцидент произошёл 11 сентября 2021 года.

Фото: Следственный комитет

Как рассказали в Следственном комитете, 38-летний уроженец Республики Таджикистан вместе со своей сожительницей подал заявление о вступлении в брак. Мужчина повёл будущую жену к своим родственникам, чтобы отметить данное событие.

В ходе застолья между ним и его шурином произошёл конфликт, в результате чего последний погиб от ножевого ранения грудной клетки.

Обвиняемый находится под стражей. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (Убийство).

Катунь24