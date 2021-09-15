Катунь24: Губернатор Виктор Томенко приехал с рабочим визитом в Рубцовск

Глава региона обсуждает вопросы социально-экономического развития города с руководством Рубцовска. Самой обсуждаемой горожанами темой является состояние улично-дорожной сети. Этой проблеме было посвящено совещание в администрации города.

Фото: официальный сайт Алтайского края

Виктор Томенко отметил, что впервые объём финансирования, направленный на ремонт дорог в городе, увеличили более чем в 2,5 раза. В 2021 году эта сумма составила 200 миллионов рублей.

Губернатор также поручил изучить вопрос по передаче в краевую собственность более пяти километров участков дорог, являющихся центральными в Рубцовске.

«Тогда Минтранс вместе с краевым управлением автодорог мог бы учитывать это при реализации своих больших планов. А они у нас огромные. В этом году общий объём дорожных работ превысит 13 миллиардов рублей», — сказал Виктор Томенко.

Катунь24