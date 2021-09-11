Катунь24: Горных баранов выпустили на свободу в алтайском нацпарке

Животных привезли в Сайлюгемский парк из Новосибирского зоопарка.

Фото: instagram.com/maiaerlenbaeva

Как рассказали в Instagram-аккаунте нацпарка, четырёх самцов аргали выпустили на волю. Животные преодолели расстояние около тысячи километров в специальных контейнерах под наблюдением представителей зоопарка и ветеринаров. Специалисты отмечают, что дорогу все перенесли удовлетворительно.

Молодые самцы родились в период с 2017 по 2020 гг. в неволе от некогда специально отловленных на Алтае горных баранов. Данные особи содержались в одном из отдаленных вольеров для претендентов на свободу: они не являлись экспонатами, минимальный контакт с человеком позволил вырастить полудиких зверей. Самцов выпустили на участке национального парка, где в скором времени будут пастись местные стада аргали.

Скоро у алтайских горных баранов начнётся брачный период, отмечают в парке, в это время животные концентрируются в крупные стада, достигающие 100 и более особей. У новосибирских аргали, которым 3-4 года, есть время на акклиматизацию, адаптацию и все шансы для участия в гоне наравне с дикими самцами и стать частью природной популяции.

Катунь24