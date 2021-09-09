Катунь24: Губернатор Виктор Томенко провёл рабочую встречу с директором Алтайского филиала Финансового университета при Правительстве России

На ней были подняты текущие вопросы и перспективы взаимодействия Правительства Алтайского края и учебного заведения.

Фото: официальный сайт Алтайского края Embedded video for Губернатор Виктор Томенко провёл рабочую встречу с директором Алтайского филиала Финансового университета при Правительстве России

Одним из значимых социальных проектов филиала является строительство в Барнауле спортивного комплекса с плавательным бассейном и двумя спортивными залами. Объект планируют сдать в эксплуатацию в 2022 году.

По словам Виктора Томенко, деятельность Финансового университета и его алтайского филиала является значимой для региона. Большое количество выпускников сегодня работают в разных сферах в Алтайском крае. Поэтому Правительство региона уделяет серьезное внимание текущей деятельности филиала вуза.

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