Катунь24: Грузовой поезд сбил мужчину в Алтайском крае

Пострадавший находится в больнице в тяжёлом состоянии.

Фото: сибфоут.мфд.рф

Инцидент произошёл 7 августа в районе перегона Алтайская — Боровиха. Как сообщили в УТ МВД России по СФО, мужчина переходил железнодорожные пути в неположенном для перехода месте. Машинист поезда применил экстренное торможение, однако избежать наезда не удалось.

Пешехода доставили в одну из больниц Барнаула. По предварительным данным, он находился в состоянии алкогольного опьянения.

В настоящее время полицейские устанавливают личность пострадавшего. Приметы мужчины: на вид 50 лет, рост 160-165 см, волосы седые. Был одет в камуфлированную куртку, чёрную рубашку, синие брюки и синие ботинки. Всех, кто может помочь в установлении его личности, или обладает информацией о происшествии, просят обратиться в Алтайское линейное управление МВД России по телефону +7 (3852) 24-38-01 или 29-31-85.

Катунь24