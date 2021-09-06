Катунь24: Горячая пора: как проходит уборочная пора, подготовка к отопительному сезону и выборам в Алтайском крае?

Первая неделя сентября традиционно выдалась насыщенной. Уборочная кампания в разгаре, впереди выборы и отопительный сезон. Для власти – горячая пора. Впрочем, и после выборов расслабляться не придётся – национальные проекты и недавно принятую Стратегию социально-экономического развития Алтайского края никто не отменял. Подробнее о произошедшем за неделю, смотрите в материале журналистов телеканала.

Фото: Катунь 24 Embedded video for Горячая пора: как проходит уборочная пора, подготовка к отопительному сезону и выборам в Алтайском крае?

Несмотря на засушливую весну и лето, алтайским аграриям удаётся сохранять высокую урожайность – в среднем по краю она превышает 16,5 центнеров с гектара. Радуют пока и темпы уборки. Выдерживать высокие темпы уборки позволяет не только самоотверженный труд хлеборобов, но и хорошая оснащенность предприятий. За первое полугодие хозяйства края приобрели сельхозтехники на сумму 8 миллиардов 700 миллионов рублей – это почти вдвое больше, чем в прошлом году. Губернатор посетил Алтайский завод сельскохозяйственного машиностроения в Павловске. Виктор Томенко подчеркнул, что по выпуску техники для почвообработки предприятия края образуют группу лидеров в стране. Сельхозмашины, произведенные в Алтайском крае, поставляют более чем в 60 регионов России и свыше 20 стран.

«Тема импортозамещения реализуется очень эффективно, продукция наших предприятий весьма конкурентоспособна и по ценовому диапазону, и, самое главное, по качеству. Качество такое, что конкуренты наши вынуждены оглядываться, а у потребителей, сельхозпредприятий края, есть возможность выбора. Выбора своего, с надёжной системой обслуживания, гарантийных обязательства, поставки запчастей, расходников и так далее», – отметил губернатор.

Спустя всего несколько недель начнётся отопительный сезон. Энергетики уже выполнили около 70% подготовительных работ. Запасы угля на всех ТЭЦ края превышают 630 тысяч тонн, что почти втрое выше норматива. Однако есть и проблемы. В Яровом сохраняется режим ЧС. Мощности оборудования ТЭЦ не хватает. Расход топлива – колоссальный, а в домах всё равно холодно.

К середине сентября на ТЭЦ планируют запустить турбогенератор, который повысит эффективность работы. В ближайшие 3 года ситуацию планируют улучшить локально, а уже в 2025 году Яровое ждет масштабная газификация.

Бесспорно, для многих семей Алтайского края главным событием недели стал День знаний. 276 тысяч школьников сели 1 сентября за парты, из них больше 30 тысяч первоклассников. Губернатор края Виктор Томенко поздравил с Днём знаний и началом учебного года учащихся Налобихинской средней школы имени легендарного ветерана Великой Отечественной войны Алексея Скурлатова. В учебном заведении работает центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Опытные наставники обучают детей игре в шахматы, аналитическому мышлению и, конечно, использованию полезных гаджетов – например, квадрокоптеров. Действует в селе и своя студия журналистики. Виктор Томенко ответил на вопросы юных интервьюеров. Вспомнил своё первое сентября и школьных товарищей.

Уже через две недели россиянам предстоит выбирать депутатов Госдуарственной Думы, а жители Алтайского края также сформируют состав регионального Парламента 8-го созыва. Политические партии активно готовятся к выборам. В Барнауле утвердили программу регионального отделения партии «Единая Россия» «МЫ РЯДОМ». Партийцы постарались сформировать по-настоящему народную программу. Для этого два месяца назад «Единая Россия» запустила сбор предложений и пожеланий. Дать свой наказ партии мог каждый желающий. Безусловно, в разработке принимали участие учёные, представители общественных и профессиональных объединений.

Программа перекликается и с недавно принятой Стратегией социально-экономического развития края до 2035 года. И это не просто меморандум о намерениях. Документ включает конкретный план по строительству и ремонту новых спортивных объектов, школ и больниц, дорог, мостов и обходов городов, благоустройству парков отдыха и скверов, развитию санитарной авиации и газификации более 100 тысяч домовладений. Особое внимание уделили сельскому хозяйству и сохранению экологии. Председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов подчеркнул, в программе нет пустых популистских лозунгов и обещаний. Каждый пункт подкреплён реальными финансовыми ресурсами и должен быть выполнен.

В Барнауле открыли новое здание театра кукол «Сказка». Строительство продлилось немного дольше, чем предполагали изначально – в основном, из-за пандемии коронавируса. Но краевые власти решили не жертвовать качеством постройки в угоду срокам. Театр построен по уникальному авторскому проекту и само его здание в определённом смысле является произведением искусства. И ему позавидуют кукольные театры многих регионов страны. В строительство здания театра вложили порядка 465 миллионов рублей. Финансирование выделили из краевого бюджета. Дополнительно благодаря федеральному партийному проекту «Единой России» «Культура малой родины» театр получил около 40 миллионов рублей на обновление оборудования.

Катунь24