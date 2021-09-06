Катунь24: Grand Theft Auto: Бийск. Горожанин съехал на автомобиле по лестнице парка Победы

Экспресс-спуск автомобилиста к реке сняли на видео отдыхающие на пляже, опубликовавшие его затем в паблике «ЧП Бийск».

Фото: МУ МВД России «Бийское»/скриншот видео @sotrudnik_biysk

«Сократить путь» планировал 38-летний житель города. На автомобиле Mitsubishi Pajero он съехал к песку прямо по лестнице в парке Победы. Как сообщили свидетели, на спуске он повредил несколько ступеней.

О задержании мужчины сообщили на странице МУ МВД России «Бийское» во «ВКонтакте». В отношении джипера составили административные протоколы по двум статьям. Кроме того, выяснилось, что в конструкцию автомобиля были внесены изменения, не предусмотренные заводом изготовителями. Потому также вопрос о прекращении регистрационных действий.

Катунь24