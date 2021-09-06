Катунь24: Графический дизайнер, агроном и робототехник. В России обновили список востребованных для экономики профессий

В утвержденный перечень добавили 55 специальностей и 35 профессий. Документ опубликуют позже, уточнили в пресс-службе российского правительства.

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Постановление об актуализации перечня профессий и специальностей среднего профессионального образования, необходимых для модернизации и технологического развития экономики страны, утвердил председатель правительства Михаил Мишустин.

Первый список был создан ещё в 2014 году. Его скорректировали с учётом введения стандартов для среднего профобразования,а также актуальности направлений обучения.

Среди конкретных специальностей, добавленных в перечень, – «Дошкольное образование», «Сестринское дело», «Лечебное дело», «Агрономия», «Аддитивные технологии», «Гостиничное дело», «Эксплуатация беспилотных авиационных систем», «Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома». В числе профессий – «Графический дизайнер», «Дефектоскопист», «Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства», «Мастер растениеводства», «Мастер общестроительных работ», «Лепщик-модельщик архитектурных деталей». В дополненный перечень также вошли и специалисты в области робототехники, логистики, медицины, сельского хозяйства, строительства, туризма, социальной сферы и сферы обслуживания.

«Студенты, обучающиеся по профессиям и специальностям из этого перечня, могут претендовать на стипендии Правительства России. Эти стипендии ежегодно назначаются за достижения в учебной, научно-исследовательской и опытно-конструкторской деятельности в качестве дополнительного поощрения. Победителям выплачивается до 4 тыс. рублей ежемесячно. Всего предусмотрено 5 тыс. стипендий на каждый учебный год», – отметили в ведомстве.

В правительстве считают, что обновленный список востребованных профессий и поддержка обучающихся поможет поддержать талантливую молодёжь, повысить престиж специальностей среднего профессионального образования и «будет стимулировать студентов к самореализации в наиболее перспективных и востребованных отраслях экономики».

Катунь24