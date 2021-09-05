Катунь24: Губернатору Виктору Томенко представили нового начальника ФКУ Упрдор «Алтай»

3 сентября 2021 года, прошла рабочая встреча главы региона с заместителем руководителя Федерального дорожного агентства Виктором Тимофеевым.

Фото: Правительство Алтайского края

На встрече также присутствовали замминистра транспорта Алтайского края Валерий Никитюк и начальник Управления федеральных автомобильных дорог «Алтай» Анатолий Волков, который 3 сентября приступил к исполнению служебных обязанностей. Виктор Томенко поздравил Анатолия Волкова с назначением и пожелал успешной работы.

Основной вопрос встречи – ход ремонтных работ на федеральных трассах Алтайского края. Замруководителя Федерального дорожного агентства уже осмотрел ряд объектов региона, в том числе трассы БКД в Барнауле и отметил качество выполненных работ.

Глава региона подчеркнул, что хорошие дороги помимо удобства оказывают большое влияние на социально-экономическое развитие региона.

«В сети федеральных автомобильных дорог у нас прибыло – в прошлом году передали дорогу на Казахстан, почти 400 километров. И уже очень большой объем работ на ней выполнен. Отзывы у тех, кто ездил по этой дороге, очень хорошие. Впечатляет объем работ и то, что самые аварийные участки были исправлены. И Чуйский тракт, и дорога на Казахстан – наши опорные дороги», — рассказал Виктор Томенко.

Виктор Тимофеев рассказал о ходе ремонта федеральных трасс региона:

«В этом году федеральная поддержка дорожных проектов Алтайского края превышает 2,3 миллиарда рублей. Уверен, что регион справится с поставленными задачами».

В ближайшие дни замруководителя Федерального дорожного агентства совместно с руководством Министерства транспорта края посетят еще ряд участков федеральных автомобильных трасс и оценят ход ремонтных работ.

Катунь24