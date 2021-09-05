Катунь24: Губернатор Виктор Томенко поделился впечатлениями от премьеры спектакля «Непрощенная»

Вчера, 3 сентября 2021 года, губернатор края Виктор Томенко побывал на открытии юбилейного, 100-го, сезона в Алтайском краевом театре драмы, где состоялась премьера спектакля «Непрощенная».

Фото: Инстаграм-аккаунт gubernator_tomenko

Губернатор отметил, что в театре не побоялись взяться за очень сложную тему: зрителям показали тяжелые испытания, через которые прошел наш народ в годы войны.

Напомним, этот спектакль планировали показать ещё в мае 2020 года, к 75-летию Великой Победы, однако из-за пандемии премьеру отложили.

««Непрощенная» — это напоминание всем нам об ужасах войны, героизме нашего народа и выстраданной Великой Победе. Желаю всем артистам театра вдохновения, сил и столько творческой энергии, чтобы все задуманные планы обязательно исполнились. Чтобы мы вдохновлялись, наслаждались и гордились нашим театром драмы имени Василия Макаровича Шукшина», — написал Виктор Томенко в своем инстаграм-аккаунте.

Губернатор также выразил надежду, что команда театра в юбилейный сезон порадует зрителей и другими премьерами.

Катунь24