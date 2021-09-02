Катунь24: Граффити в 10 этажей скоро появятся на доме в Рубцовске

Полотном для художников стало здание по адресу: проспект Ленина, 263б.

Фото: Архив команды O2 team Embedded video for Граффити в 10 этажей скоро появятся на доме в Рубцовске

Появление монументальной росписи стало возможным благодаря масштабному граффити-фестивалю, который организовали художники из барнаульской команды О2 Team ещё в начале лета. Его запустили на средства гранта Росмолодёжи. Реализовывать проект художникам помогают региональное управление молодёжной политики и Краевой дворец молодёжи.

Автор эскиза для росписи в Рубцовске – Василий Каптырёв. Переводит его на здание другой художник – Марат Абишев. Для фасадных работ нужна солнечная погода, поэтому роспись продолжат в выходные. Все рубцовчане смогут прийти и посмотреть, как создаётся произведение монументального искусства. Это уже четвёртое здание, за которое взялись художники этим летом. Они уже расписали дома в Барнауле, Бийске и Заринске. Рубцовское здание завершает проект.

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