Катунь24: Гастроэнтеролог рассказал, от каких продуктов следует отказаться перед вакцинацией от COVID-19

Внести изменения в свой рацион лучше за несколько дней до прививки и придерживаться их в течение двух недель после неё.

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В интервью радио Sputnik гастроэнтеролог Никита Харлов посоветовал отказаться от сладостей и других продуктов, содержащих много углеводов.

«Сладкое – это табу перед прививкой, потому что будет сахар в крови выше, а если сахар выше, то человек тяжелее перенесет прививку. Это касается всех углеводов, даже несладких: картофель, каши, хлеб тоже повысят уровень сахара в крови. Чем меньше сахара в крови, тем быстрее всё (побочные эффекты после вакцинации – прим. ред.) пройдет», – сообщил специалист.

На состояние человека после прививки может плохо повлиять банан, виноград, дыня, поэтому желательно сократить примерно в два раза количество потребляемых фруктов. Но цитрусовые: лимон, лайм, грейпфрут – можно оставить. Помимо этого, врач не рекомендует употреблять в пищу продукты, которые способны вызвать аллергию.

Катунь24