ГОРНЯК22 27.08.2021
Алтайский край

Катунь24: Газ в баллонах станет дешевле для жителей Алтайского края после вмешательства ФАС

Горняк22
6 часов Ago

Федеральная антимонопольная служба по Алтайскому краю провела проверку после многочисленных жалоб и выяснила, что ОАО «Алтайкрайгазсервис» осуществляло доставку бытового газа в баллонах по завышенной стоимости.

Фото: pixabay.com

Уточняется, что стоимость доставки газа в баллонах не регулировалась государством и формировалась компанией самостоятельно. В результате с 2020 года средняя цена услуги увеличилась в 4 раза. Так, транспортировка 27-литровых баллонов выросла с 75 руб. до 297,09 руб., 50-литровых баллонов – со 150 руб. до 594,18 руб.

В настоящее время подписан указ о государственном регулировании стоимости доставки газа. В результате цена баллона с доставкой для жителей Алтайского края понизится на величину от 12 % до 19 %.

А ОАО «Алтайкрайгазсервис» будет привлечено к административной ответственности и наказано штрафом в размере от 300 тыс. до 1 млн рублей, информирует пресс-служба УФАС по Алтайскому краю. 

Катунь24

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