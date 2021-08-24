Катунь24: Глава Ростуризма Зарина Догузова посетила город-курорт Белокуриху

По её словам, строительство дорог в туркластере «Белокуриха Горная» и привлечение крупных инвесторов – свидетельство большого потенциала территории.

Фото: Катунь 24 Embedded video for Глава Ростуризма Зарина Догузова посетила город-курорт Белокуриху

Руководитель Федерального агентства по туризму также подчеркнула, что на курорт производит положительное впечатление. И благодаря федеральным программам он может получить значительный импульс развития.

Глава ведомства пообещала также оказать поддержку при обустройстве туристических маршрутов рядом с Белокурихой. Они должны отвечать современным требованиям. Ведь туристов с каждым годом всё больше. Именно поэтому уже много лет развивают проект туркластера «Белокуриха Горная». За это время на её площадку прожили дорогу-серпантин, провели коммуникации. Это привлекло инвесторов. Здесь уже работает современный отель, ресторан и другие объекты. Строится крупная криолечебница. Есть и новые инвесторы.

Первую очередь запустят уже в 2024 году. А в туркластере «Белокуриха Горная» тем временем продолжается строительство дороги к горнолыжному комплексу «Мишина гора». Они начались ещё в 2020. В этом году на эти цели направили более 400 миллионов рублей. Строительство завершат осенью, а в следующем году дорогу начнут строить в направлении Горы Глухариной. На это предусмотрено ещё около полумиллиарда рублей.

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