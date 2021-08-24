Катунь24: Группа ребят разворотила скамейку в Барнауле
«Перепутали скамейку с турником».
Видеозаписью, на которой запечатлен акт вандализма, поделился Instagram-аккаунт servicecom22. Судя по всему, инцидент произошёл в 5 утра 20 августа. В одном из дворов на улице Молодёжной в Барнауле молодые ребята решили повисеть на козырьке скамейки. Под тяжестью двух тел козырёк сломался.
Компания пыталась всё починить, но когда они поняли, что исправить поломку у них не получается, ребята быстро убежали с места происшествия.
«Записи переданы в управляющую компанию и участковому, надеемся, общедомовое имущество будет восстановлено», — говорится в посте к видео.
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