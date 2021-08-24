Катунь24: Группа ребят разворотила скамейку в Барнауле

«Перепутали скамейку с турником».

Видеозаписью, на которой запечатлен акт вандализма, поделился Instagram-аккаунт servicecom22. Судя по всему, инцидент произошёл в 5 утра 20 августа. В одном из дворов на улице Молодёжной в Барнауле молодые ребята решили повисеть на козырьке скамейки. Под тяжестью двух тел козырёк сломался.

Компания пыталась всё починить, но когда они поняли, что исправить поломку у них не получается, ребята быстро убежали с места происшествия.

«Записи переданы в управляющую компанию и участковому, надеемся, общедомовое имущество будет восстановлено», — говорится в посте к видео.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Катунь 24 (@katun24.ru)

Катунь24