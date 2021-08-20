Катунь24: Глава Ростуризма приехала в Барнаул и оценила его туристический потенциал

Руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова сегодня, 19 августа, ознакомилась с исторической частью Барнаула.

Фото: официальный сайт Барнаула

Чиновница вместе с главой города Вячеславом Франком и начальником управления края по развитию туризма и курортной деятельности Евгением Дешевых прогулялась по исторической части Барнаула, благоустроенной в рамках федеральной программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ», посетила пешеходную улицу Мало-Тобольскую, набережную реки Оби, Нагорный парк.

Глава города рассказал, что в исторической части краевой столицы сконцентрированы памятники культурного наследия, музеи, театры, в том числе сохранились постройки, относящиеся к становлению горнорудного производства XVIII-XIX веков. Также он отметил, что благодаря участию в федеральной программе по развитию туризма в городе появились благоустроенная набережная реки Оби и пешеходная улица Мало-Тобольская, возродился Нагорный парк, откуда открывается панорамный вид на город.

Вячеслав Франк рассказал о планах по развитию туристического потенциала. В настоящее время подготовлен проект по созданию набережной реки Барнаулки от комплекса сереброплавильного завода до моста на ул. М. Горького. Планируется проектирование дорожной и инженерной инфраструктуры к комплексу сереброплавильного завода. В 2022 году продолжится благоустройство набережной реки Оби в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Также есть проект комплексного благоустройства территории речного вокзала, сообщили в администрации Барнаула.

Зарина Догузова отметила, что городом проделана большая работа по благоустройству исторической части. Она подчеркнула, что работу по развитию туристической привлекательности города, безусловно, нужно продолжать, создавать уникальные точки притяжения, которые будут интересны как жителям других регионов страны, так и края. Таким местом, по ее мнению, может стать и комплекс Барнаульского сереброплавильного завода. Руководитель Ростуризма также отметила, что Барнаул — замечательный и душевный город.

Катунь24