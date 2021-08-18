Катунь24: ГК «Горкунов» приобрела 10 га теплиц алтайского комплекса «Индустриальный»

Активы компания арендовала у комплекса с 2019 года. Они перешли к «Горкунов» в счет погашения выкупленных у банков долгов «Индустриального» на 350 млн руб., сообщает «Коммерсант».

Фото: altairegion22.ru

Во владении компании перешло 10 га теплиц и около 72 га сельхозземель. Кроме участков, перешедших за долги, за оставшиеся в «Горкунов» заплатили около 25 млн рублей.

«ОАО «Индустриальный», 100% акций которого принадлежит Алтайскому краю, владело одним из крупнейших в Сибири тепличных комплексов. Площади закрытого грунта, по данным на 2018 год, составляли около 23,6 га, на долю компании приходилось 90% всех производимых в Алтайском крае овощей. По информации господина Комиссарова, предприятие постепенно выводило ветхие теплицы из оборота, сократив их количество до 10 га. В 2019 году мощности «Индустриального» передали в аренду ГК «Горкунов», а само юрлицо решено было ликвидировать», – рассказал руководитель ликвидационной комиссии «Индустриального» Михаил Комиссаров.

Кроме того, 28 июля 2021 года были объявлены торги в форме публичного предложения ещё по 30 лотам, включающим незалоговое имущество «Индустриального»: склады и другие сооружения, коммуникации, объекты инфраструктуры, производственное и офисное оборудование, автомобильная и специальная техника. Сначала их общая стоимость составляла 212,6 млн руб., которая снижается каждые пять дней — к 6 сентября она достигнет минимальных 42,5 млн руб, уточняет издание со ссылкой на Алтайкрайимущество.

В планах компании «Горкунов» на 2021 год: вырастить около 8 тыс. кв. м овощей: огурцов, томатов и салата. В 2020 году группа вложила в модернизацию алтайского предприятия около 200 млн руб., объем инвестиций на 2021 год не называют.

Группа компаний «Горкунов» — современные предприятия по производству экологически чистых продуктов. Общая площадь теплиц составляет 100 гектар, это получать свыше 100 000 тонн овощной продукции ежегодно. Продукцию комбинатов круглогодично поставляют на рынки Центрального, Северо-Западного, Южного, Дальневосточного, Приволжского, Уральского, Сибирского Федеральных округов России, а также на территорию Республики Крым.

Катунь24