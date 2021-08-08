Катунь24: Главного агронома ветлаборатории Алтайского края осудили за взятки

Бывший сотрудник отдела карантина растений и качества семян Алтайской испытательной лаборатории ФГБУ «Центральная научно-методическая ветеринарная лаборатория» получил наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года, а также лишение права занимать административно-распорядительные должности на протяжении 5 лет.

Фото: Пресс-служба Восточного межрегионального СУ на транспорте СКР

Сянваря по ноябрь 2019 года обвиняемый выдавал трем индивидуальным предпринимателям ложные заключения на подкарантинную продукцию, которую они вывозили в Республику Казахстан. Он вносил заведомо ложные сведения в заключения о том, что их продукция соответствует установленным стандартам. Соответственно, к местах хранения этой продукции он не выезжал и не проводил визуальный осмотр древесины и отборы образцов, необходимых для производства экспертиз с целью подтверждения вида подкарантинной продукции.

За весь период бывший главный агроном лаборатории получил взятки в размере более 190 тыс. рублей, уточняет пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СКР. Преступные действия обвиняемого были пресечены сотрудниками подразделения отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Алтайского ЛУ МВД России.

Катунь24