Катунь24: Глава Республики Алтай вакцинировался от COVID-19

Сегодня, 6 августа, Олег Хорохордин поставил первый компонент вакцины «Спутник V» в поликлинике Республиканской больницы Горно-Алтайска.

Фото: пресс-служба правительства Республики Алтай

Как сообщили в пресс-службе правительства региона, Хорохордин переболел коронавирусом в ноябре 2020 года. После выздоровления прошло много времени, и он решил сделать прививку.

«Хочу отметить, что у нас сохраняются высокие темпы иммунизации: в регионе вакцинировалось более 54 тысяч жителей, из которых 42 955 человек получили уже оба компонента вакцины. Накануне в Республику Алтай поступила очередная партия «Спутника V» в 4200 доз, а всего регион получил 61,5 тысячи доз вакцин», – сказал Олег Хорохордин.

Напомним, в Алтайском крае на утро 6 августа против COVID-19 прививается 507 978 человек, в том числе 106 641 человек получили первую прививку; 400 824 человека полностью привиты (получили две прививки); 513 человек получили повторную вакцинацию.

Катунь24