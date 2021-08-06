Катунь24: Губернатор Алтайского края побывал на учениях спасателей

Напомним, сегодня, 5 августа 2021 года, в городе проходили командно-штабные учения по ликвидации условных чрезвычайных ситуаций.

Фото: Катунь 24 Embedded video for Губернатор Алтайского края побывал на учениях спасателей

По информации пресс-службы правительства Алтайского края, по плану поступила информация о том, что в Октябрьском районе Барнаула произошел взрыв газовоздушной смеси в жилом доме. 4 человека погибли, несколько человек пострадали. На месте происшествия были задействованы 150 человек, 47 единиц техники, в том числе от МЧС России.

Также поступила вводная информация об условном происшествии в микрорайоне Затон. Там, по сценарию, пассажирский самолет упал на жилые дома частного сектора. Были погибшие как среди пассажиров лайнера, так и среди местных жителей. На месте происшествия работали 563 человека, 146 единиц техники.

В обоих случаях главе региона оперативно доложили о сложившейся обстановке и принимаемых мерах. Виктор Томенко поручил заместителю председателя правительства Алтайского края Игорю Степаненко подготовить проект правового акта о введении режима ЧС регионального масштаба в границах территории микрорайона Затон. На месте взрыва газа был введен режим ЧС муниципального уровня.

На месте условной авиакатастрофы были отработаны все практические навыки тушения открытого огня, извлечения пострадавших из-под завалов. Также на месте работала кинологическая служба по поиску людей. Были отработаны действия по эвакуации людей в пункты временного размещения, оказана медицинская и психологическая помощь пострадавшим и их родственникам.

Губернатор Алтайского края отметил, что такие тренировки проводят регулярно, они позволяют отработать слаженность действий органов управления профильных служб, сил и средств, повысить оперативность.

«Психологический фактор в чрезвычайных ситуациях нивелируется понятным, четким алгоритмом действий», — пояснил Виктор Томенко.

Глава региона также подчеркнул, что по итогам проведенных учений возникли замечания, которые будут проанализированы и устранены.

«С нами также работают коллеги из МЧС России. У них будут еще дополнительные рекомендации. Мы прислушаемся, сделаем их частью нашей работы», — рассказал губернатор.

Катунь24