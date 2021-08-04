Катунь24: Глава Следственного комитета взял на контроль дело о похищении школьницы в Алтайском крае

Напомним, 31 июля 40-летний житель Бийского района похитил 12-летнюю девочку и держал её некоторое время в подвале занимаемого им дома. Девочка самостоятельно вернулась домой, а мужчина скрылся.

Фото: Следственный комитет

В настоящее время подозреваемый находится в федеральном розыске. Пострадавшей девочке оказывается психологическая помощь.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил руководителю территориального следственного органа лично возглавить работу по розыску злоумышленника, скоординировав действия всех правоохранительных органов в регионе, приняв все возможные меры для установления его местонахождения, а также поставил ход расследования уголовного дела на контроль.

Катунь24