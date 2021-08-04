Катунь24: Губернаторская программа подготовки профессиональных кадров для сферы предпринимательства дает шанс стать успешнее

В Алтайском крае продолжается прием заявок на обучение по губернаторской программе подготовки профессиональных кадров для сферы малого и среднего предпринимательства.

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К участию в программе приглашаются руководители и специалисты субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющие высшее или среднее профессиональное образование, общий стаж работы не менее 3 лет и стаж работы на предприятии не менее 1 года (предпочтительно).

Учебный курс программы этого года доработан с учетом предложений представителей сферы малого и среднего предпринимательства региона с акцентом на занятия, на которых эксперты помогут детально разобраться в бизнес-ситуациях и актуальных задачах в области создания и развития своего дела. С учетом этого эксперты программы имеют практический опыт в рассматриваемой предметной области.

Программа реализуется на базе регионального центра «Мой бизнес» и Алтайского филиала РАНХиГС и направлена на получение современных знаний и практических навыков по направлениям: организация командной работы в бизнесе; налогообложение бизнеса; технологии эффективных коммуникаций; управление финансами; маркетинг и продажи; технологии ведения переговоров; правовая среда бизнеса.

Программа финансируется из средств краевого бюджета и предполагает обучение в формате профессиональной переподготовки. Для слушателей, показавших лучший результат, предусмотрена возможность участия в стажировках на ведущих российских предприятиях. Успешно освоившим образовательную программу и прошедшим итоговую аттестацию выдаются дипломы установленного образца.

Конкурсный отбор специалистов для обучения в рамках Программы проводится НО «Алтайский фонд МСП», количество мест ограничено. Узнать подробнее о Программе можно на сайте губернаторскаяпрограмма.мойбизнес22.рф и по телефону 8-800-222-8322.

Справка: Губернаторская программа подготовки профессиональных кадров для сферы малого и среднего предпринимательства реализуется в соответствии с постановлением правительства Алтайского края от 02.03.2020 г. № 90 «Об утверждении государственной программы Алтайского края «Развитие малого и среднего предпринимательства в Алтайском крае». Также идеи проекта соответствуют реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Катунь24