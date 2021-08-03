Катунь24: Города и районы Алтайского края объединят в агломерацию
По словам вице-премьера Марата Хуснуллина, губернаторы уже включились в процесс интеграции территорий.
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По данным URA.RU, полный список агломераций будет прописан в поправках в закон об общих принципах организации местного самоуправления, которые разрабатывает Минфин.
В закон войдут территории, которые указаны в проекте Фронтальной стратегии развития, разрабатываемой правительством РФ. В Сибири это Омская, Новосибирская, Барнаульская, Томская, Кемеровская, Новокузнецкая, Красноярская, Иркутская и Улан-Удэнская агломерации.
По словам вице-премьера, агломерация может позволить решить проблему отсталости регионов. Их планируют развивать там, где есть вузы и численность населения составляет более 500 тысяч.
Хуснуллин отметил, что в каждом из регионов появится 15-30 опорных пунктов, в которых, по его мнению, качество жизни будет выше. Это «хорошо благоустроенные малые города и села» с коммунальной инфраструктурой, доступным образованием, медициной и до которых можно добраться на общественном транспорте из поселений, расположенных максимум в 50 км от них.