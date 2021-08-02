Катунь24: Глава города Вячеслав Франк провел выездное совещание в районе рынка Докучаево

Собрание по вопросам торговли в неустановленных местах прошло 1 августа 2021 года.

Фото: Официальный сайт Барнаула

В нем приняли участие заместитель главы администрации города по экономической политике Сергей Рябчун, глава района Александр Михалдыкин, депутат АКЗС Анатолий Суворов, председатель комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда Наталья Кротова, председатель комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Антон Шеломенцев.

По информации городской администрации, глава города пообщался с продавцами, которые торгуют в данном месте. Он также отметил, что жители микрорайона неоднократно обращались с жалобами в связи с торговлей, расположенной прямо на тротуаре.

«Эту ситуацию, конечно, надо решать, но и людей, которые там торгуют, тоже надо понять. Торговать на тротуаре — это неправильно, людям надо дать возможность спокойно и легально торговать. Будем этот вопрос решать», — подчеркнул Вячеслав Франк.

Глава Барнаул поручил руководителям профильных комитетов и администрации района обдумать возможные варианты по обустройству точек продажи продукции с дачных и приусадебных участков.

Катунь24