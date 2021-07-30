Катунь24: Губернатор Виктор Томенко обсудил перспективы развития завода «Сибэнергомаш» с руководителем предприятия

Шесть лет назад предприятие прошло процедуру банкротства, а в этом году его доход может составить 2 миллиарда рублей. Подробности в нашем сюжете.

Фото: Катунь 24 Embedded video for Губернатор Виктор Томенко обсудил перспективы развития завода «Сибэнергомаш» с руководителем предприятия

Несколько лет назад завод «Сибэнергомаш» испытывал финансовые трудности, но уже в прошлом году предприятие показало доходность полтора миллиарда рублей, в этом планирует выйти на 2 миллиарда.

Сейчас в штате около 800 сотрудников. За два года объём производства увеличился на 60 %. Завод ведёт комплексную работу по возвращению рынков сбыта. Это первый этап восстановления предприятия, отмечает генеральный директор Михаил Клугман. Четверть поставок идут на экспорт: от Гвинеи до Индии, также готовится контракт с Кубой.

Работает предприятие и над сокращением издержек. С 2019 года завод участвует в нацпроекте «Производительность труда».

Сегодня начинается второй этап восстановления «Сибэнергомаша». Руководство завода планирует перейти к поиску профильного инвестора. Вложения могут составить от сотен миллионов до нескольких миллиардов рублей.

Катунь24