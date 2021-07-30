Катунь24: Глава Следственного комитета России взял на контроль дело бийчанки, выбросившей из окна ребёнка

Напомним, 27 июля 2021 года 33-летняя женщина выбросила из окна седьмого этажа свою дочь. Малышке было три месяца. После этого её мать сама покинула квартиру через окно.

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Дело под личный контроль взял глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, сообщили в РИА Новости.

Как уточняет издание, женщина находится в тяжелом состоянии, состояние ребёнка стабильное. Допрос бийчанки ещё не провели, потому мотивы её поступка ещё неизвестны. Кроме трехмесячной дочки, она воспитывает ещё одного ребёнка. Против жительницы Бийска возбудили уголовное дело о покушении на убийство малолетнего.

Катунь24