Катунь24: Гимнастки из России впервые в истории выиграли командное многоборье Олимпиады

В сумме за четыре вида программы команда набрала 169,528 балла, обойдя соперниц из Америки (166,096 балла) и Великобритании (164,096 балла).

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Золотую медаль в копилку Олимпийского комитета России принесли сегодня, 27 июля 2021 года, Лилия Ахаимова, Виктория Листунова, Ангелина Мельникова и Владислава Уразова. Девушки повторили мужской команды, завоевавшей вчера, 26 июля 2021 года, высшую награду Олимпиады в мужском командном многоборье впервые с 1996 года (Никита Нагорный, Артур Далалоян, Давид Белявский и Денис Аблязин).

Российские спортсменки оказались лучшими в трёх их четырёх видах программ: опорном прыжке, брусьях и вольных. На коне девушки показали четвертый результат, что не помешало им получить золотые медали, уточняет РБК.

Ранее подобного результата спортсменки из нашей страны достигали лишь на Олимпиаде в Барселоне в 1992 году. Тогда Светлана Богинская, Оксана Чусовитина, Розалия Галиева, Елена Груднева, Татьяна Гуцу и Татьяна Лысенко выступали под олимпийским флагом в составе объединённой команды.

Также сегодня, 27 июля 2021 года, бийчанин Сергей Каменский вместе со своей напарницей Юлией Каримовой из Ижевска завоевали бронзу Олимпийских игр в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров в миксте.

Летние Олимпийские игры проходят с 23 июля по 8 августа в Токио. Российские спортсмены из-за санкций WADA выступают на них под флагом Олимпийского комитета России. Вместо национального гимна на церемониях награждения победителям включают фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Катунь24